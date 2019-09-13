Mariano: İstediğimizi almayı başardık

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasının açılış maçında Kasımpaşa'yı Falcao'nun ayağından bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Sarı Kırmızılı ekibin başarılı sağ beki Mariano, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi.

Milli ara nedeniyle takım olarak çalışamadıklarını vurgulayan Mariano, ''Milli takım dönüşleri hep zorlu olur. Bazı arkadaşlarımız bizimle fazla çalışamadı. Bu yüzden ikinci yarı istediğimiz baskıyı kuramadık diye düşünüyorum.'' dedi.

İstediklerini aldıkları için mutlu olduklarını belirten Brezilyalı oyuncu, ''Buradaki son maçımızda Konyaspor'dan son dakika golü yemiştik. Evimizde oynadığımız maçta mutlaka üç puan alıp Şampiyonlar Ligi maçına moralli gitmek istiyorduk. İstediğimizi almayı başardık.'' diye konuştu.

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