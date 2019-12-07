Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray evinde konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor’u 1-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golü 20. dakikada penaltıdan Belhanda kaydetti.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray'ın Brezilyalı sağ beki Mariano, çok önemli bir 3 puanı hanelerine yazdıklarını için mutlu olduklarını belirtti ve “Bugün önemli olan 3 puandı. Yukarıdan kopmamamız gerekiyordu, takibe devam etmemiz gerekiyordu. Kendi sahamızda kendi taraftarımızın önünde kazanmak çok önemliydi, hedefimize ulaştık.'' dedi.

Sezon sonu Galatasaray'daki mukavelesi sona eren tecrübeli oyuncu ''Geleceği şu anda çok fazla düşünmüyorum. Şu anda aslolan Galatasaray. Mayıs’a kadar kontratım devam ediyor. Burada çok mutluyum.” ifadelerini kullandı.

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