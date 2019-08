"Tek amacım kalan 1 seneyi de Galatasaray'da tamamlamak"

"Babel çok kaliteli bir oyuncu"

"Benega Galatasaray'a gelir burada mücadele edersek çok mutlu olurum"

Kaan ÜLKER / İstanbul,(DHA) -

Galatasaray'ın Panathinaikos'u 2-1 yendiği hazırlık maçının ardından Mariano açıklamalarda bulundu. Brezilyalı futbolcu, Galatasaray'da hedefin her zaman şampiyonluk olduğunu ifade ederek, "Geçen sene çok güzel bir sezon geçirdik. Güzel başarılara imza attık. Bu sezon da iyi bir başlangıç yaptık, iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Bugünkü maçta gayet iyiydi. Şuanda da Süper Kupa finaline odaklanarak tekrardan kupaları kazanmak istiyoruz" dedi.

"TEK AMACIM KALAN 1 SENEYİ DE GALATASARAY'DA TAMAMLAMAK"

Mariano, sarı-kırmızılı takımda bu sezon kalıp kalmayacağının sorulması üzerine, "Kontratımın bitmesine 1 sene var. Böyle bir oyuncu varsa diğer kulüplerin ilgi göstermesi normal. Ama benim tek amacım kalan 1 seneyi de Galatasaray'da tamamlamak. Ondan sonra ne olur, ne biter bilemiyorum. Ondan sonra kulüp ile oturup, konuşmamız gerekiyor" diye konuştu.

"BABEL ÇOK KALİTELİ BİR OYUNCU"

Galatasaray'a yeni katılan Ryan Babel hakkında da konuşan Mariano, "Babel çok kaliteli bir oyuncu. Bunu hemen kısa zamanda gösterdi. Onun kalitesine buradan alışık değilim. İspanya'da karşılıklı oynadık. Ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu biliyordum. O yüzden kısa sürede adapte oldu. Bize çok yardımcı oluyor. Türk ligine de alışık. Mutlaka ligde de bize bir şeyler katacaktır" ifadelerini kullandı.

"BENEGA GALATASARAY'A GELİR BURADA MÜCADELE EDERSEK ÇOK MUTLU OLURUM"

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan ve Sevilla'da forma giyen Ever Banega ile ilgili soruya ise Mariano şöyle cevap verdi: "Banega ile oynamak benim için ayrıcalıktı. İnsan olarak çok sevdiğim bir insan. Çok kaliteli bir oyuncu. Futbolda her şey olabilir. Galatasaray'a gelir burada mücadele edersek çok mutlu olurum. Mutlaka bize de inanılmaz katkısı olacaktır."

