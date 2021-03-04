Maria Sotskova’ya 10 yıl men cezası

Rusya Artistik Buz Pateni Federasyonu, Maria Sotskova’ya doping yaptığı gerekçesiyle 10 yıl men cezası verdi. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Rusya Dopingle Mücadele Ajansı’nın (RUSADA) soruşturması sonucu kuralları ihlal ettiğine hükmedilen Sotskova, 6 Nisan 2020’den itibaren 10 yıl artistik buz pateni faaliyetlerine katılamayacak.

Sotskova, tek kadınlar kategorisinde yarıştığı 2016 Lillehammer Kış Gençlik Olimpiyatları ve 2016 Dünya Gençler Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanmıştı.

2018 Pyeongchang Kış Olimpiyatları’nda 8. olan 20 yaşındaki sporcu, 2020’nin temmuz ayında aktif kariyerini noktalamıştı.