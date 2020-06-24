Maskesiyle tempolu yürüyüş yapan Maria Sharapova terleyince ortaya bu ilginç görüntüler çıktı. Bir süre önce tenis kortlarından emekli olduğunu açıklayan Maria Sharapova, önceki gün sevgilisi Alexander Gilkes ile birlikte Malibu'da çıktığı yürüyüşte görüntülendi.

Maskesini çıkaran Maria Sharapova, pembe tişörtünü de kıvırdı.

Bu şekilde rahatlayan emekli sporcu sevgilisiyle birlikte yürüyüşüne devam etti.

Maria Sharapova'nın sevgilisi Alexanter Gilkes, 39 yaşında bir İngiliz iş adamı.

Aynı zamanda Prens Harry'ninde arkadaşlarından biri. İngiliz kraliyet ailesine yakın olan Gilkes, Prenses Eugenie ile Jack Brooksbank'ın düğününe de katılmıştı.

Beşi Grand Slam olmak üzere toplam 36 şampiyonluk, bir olimpiyat tekler gümüş madalyası bulunan 32 yaşındaki Sharapova, bu yılın başında tenis sporundan emekli olduğunu duyurmuştu.