Kadınlar tenisinin eski 1 numarası Maria Sharapova, Nisan 2017'de kortlara geri döndükten bu yana yakasını sakatlıklardan bir türlü kurtaramıyor.

Son olarak ülkesi Rusya'da düzenlenen Ladies Açık'ta son 16 turunda oynayacağı Daria Kasatkina maçına sakatlığı nedeniyle çıkamayan yıldız tenisçiden hayranlarına bir kötü haber daha geldi.

5 Grand Slam şampiyonu, omzunda devam eden sakatlık nedeniyle WTA takviminin Premier Mandatory seviyesindeki ilk turnuvası olan BNP Paribas Açık'tan çekildiğini açıkladı.

Sharapova, önümüzdeki günlerde doktorlarıyla görüşerek kortlara mümkün olan en kısa süre içinde dönmeye çalışacağını ifade etti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler