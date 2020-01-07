Avustralya'da geçtiğimiz haftalarda başlayan ve hala kontrol altına alınamayan orman yangınları tüm dünyanın gündeminde yer alıyor. Birçok ünlü isim bu konu ile ilgili duyarlılık gösterirken ünlü tenisçi Maria Sharapova da buna sessiz kalmadı.

Maria Sharapova, sosyal medya hesabı üzerinden Novak Djokovic'e yardım çağrısı yaparken, Djokovic ise bu davete olumlu karşılık verdi.

Öte yandan ülkeyi etkisine alan yangın, 20 Ocak tarihinde başlayacak olan Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nı da tehlikeye soktu.

Yaşanan bu olayların ardından turnuvanın ertelenmesi gündeme geldi. Melbourne'de hava kirliliğinin sporcuların ve turnuvayı izleyecek olanların sağlığını tehlikeye atacak düzeye gelmesi nedeniyle erteleme tartışmaları ciddi şekilde tartışılıyor.

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''Uygun şartlar olursa turnuvayı yapacağız, olmazsa iptal edeceğiz''

Turnuvanın organizatörü Craig Tiley, konu hakkında ''Durumun farkındayız. Ekstra çalışmalar yapılıyor. Sürekli takip halindeyiz. İnsanların sağlığını riske atamayız. Uygun şartlar olursa turnuvayı yapacağız, olmazsa iptal edeceğiz.'' diye konuştu. Tiley, Avustralya Açık Turnuvası'nın Avustralya halkı için oldukça önemli olduğunu belirtirken turnuvanın gerçekleşmesi için çalışacaklarını belirtti.

Erteleme olabilir

Avustralya’daki yangınlar 20 Ocak’ta düzenlenecek Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nın ertelenmesini de gündeme getirdi. Dünya 1 numarası ve aynı zamanda ATP Oyuncu Konseyi Başkanı olan Novak Djokovic, turnuvanın ertelenmesinin söz konusu olabileceğini söyledi. Djokoviç, Maria Sharapova ile yardım kampanyasına 25 bin dolar bağışta bulundu.

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