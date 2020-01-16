Grigor Dimitrov 2012-2015 arasında 3 yıl beraber olduğu eski sevgilisi Maria Sharapova'nın röportajına adeta baskın yaptı.

Sharapova, Lauro Siegmund'la yaptığı maçın ardından yorumcularla otururken ekranın görünmeyen kısmında Grigor Dimitrov duruyordu.

Sharapova, Dimitrov'u işaret ederek "O sürekli buraya bakıyor" dedi. Bunu duyan Grigor Dimitrov hızlı adımlarla masanın önüne geldi ve sohbete katıldı. Eski sevgilisine takılan Dimitrov, ortaya eğlenceli görüntülerin çıkmasına neden oldu.

"Eskiden sarı rengi bana yakıştırırdın"

Dimitrov, yorumcular ve Sharapova arasındaki sohbet şöyle gelişti:

Sharapova: Sürekli buraya bakıyor

Dimitrov: Ne hakkında konuşuyorsunuz?

Yorumcu: Aslında seninle ilgili konuşuyorduk

Sharapova (Dimitrov'un şortunu işaret ederek) Bu sarı şey de ne?

Dimitrov: Beğendin mi?

Sharapova: Pek değil.

Dimitrov: Gerçekten mi? Eskiden sarıyı bana yakıştırırdın. Sanırım insanlar değişiyor.

Yorumcu: Çocuklar siz ne zaman ayrıldınız?

Sharapova: Biraz oldu!

2015 yılında ayrılan çiftin hala birbirlerine dostça takılabildiğini gösteren görüntüler, tenisseverleri ve Sharapova hayranlarını güldürdü.