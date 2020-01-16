Maria Sharapova röportaj verirken eski sevgilisi canlı yayını bastı
Maria Sharapova ve eski sevgilisi tenisçi Grigor Dimitrov, Avustralya Açık öncesi Melbourne'deki Kooyong Classic turnuvasında hazırlık yapıyor. Sharapova'nın röportaj verdiği esnasında yayın alanına gelen eski sevgilisi Dimitrov, ortaya ilginç bir sohbetin çıkmasına neden oldu.
Grigor Dimitrov 2012-2015 arasında 3 yıl beraber olduğu eski sevgilisi Maria Sharapova'nın röportajına adeta baskın yaptı.
Sharapova, Lauro Siegmund'la yaptığı maçın ardından yorumcularla otururken ekranın görünmeyen kısmında Grigor Dimitrov duruyordu.
Sharapova, Dimitrov'u işaret ederek "O sürekli buraya bakıyor" dedi. Bunu duyan Grigor Dimitrov hızlı adımlarla masanın önüne geldi ve sohbete katıldı. Eski sevgilisine takılan Dimitrov, ortaya eğlenceli görüntülerin çıkmasına neden oldu.
"Eskiden sarı rengi bana yakıştırırdın"
Dimitrov, yorumcular ve Sharapova arasındaki sohbet şöyle gelişti:
Sharapova: Sürekli buraya bakıyor
Dimitrov: Ne hakkında konuşuyorsunuz?
Yorumcu: Aslında seninle ilgili konuşuyorduk
Sharapova (Dimitrov'un şortunu işaret ederek) Bu sarı şey de ne?
Dimitrov: Beğendin mi?
Sharapova: Pek değil.
Dimitrov: Gerçekten mi? Eskiden sarıyı bana yakıştırırdın. Sanırım insanlar değişiyor.
Yorumcu: Çocuklar siz ne zaman ayrıldınız?
Sharapova: Biraz oldu!
2015 yılında ayrılan çiftin hala birbirlerine dostça takılabildiğini gösteren görüntüler, tenisseverleri ve Sharapova hayranlarını güldürdü.