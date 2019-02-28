Maria Sharapova, kortlara dönemiyor!

Kariyerinde 5 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Maria Sharapova, Indian Wells'in ardından Miami Açık'tan da çekildiğini duyurdu. Rus tenisçi, kararına gerekçe olarak omzundaki sakatlığı gösterdi.

28 Şubat 2019, Perşembe 15:41
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Maria Sharapova, kortlara dönemiyor!

Kadınlar tenisinin eski 1 numaralarından Maria Sharapova, BNP Paribas Açık sonrası Miami Açık'tan da çekildiğini duyurdu.  Doping cezası sonrası Nisan 2017'de kortlara geri dönen ancak sakatlıklardan yakasını bir türlü kurtaramayan Rus tenisçi, Instagram hesabından yaptığı açıklamada omzundaki sakatlık sebebiyle Miami'deki prestijli turnuvada yer alamayacağını belirtti.

Geçtiğimiz yazdan bu yana omzundaki problemle savaştığını hatırlatan 31 yaşındaki raket, "Tedavi sürecim çok uzun sürse de kortlara daha güçlü bir şekilde geri dönmek ve sezon başında olduğu gibi ağrı olmadan oynayabilmek için her şeyi yapacağım." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde 5 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Sharapova, böylece geri dönüşünden bu yana kaydolduğu 36 turnuvanın 14'ünden çekilmiş oldu. Bu süreçte 4 turnuvayı da sakatlığı nedeniyle tamamlayamayan güzel tenisçi, son olarak Ladies Açık'ta son 16 turunda oynayacağı Daria Kasatkina maçına sakatlığı nedeniyle çıkamamıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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