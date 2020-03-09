Maria Sharapova emekliliğin tadını çıkarıyor

ABD'de Palos Verdes'te çekilen fotoğraflarda köpeğini gezdirdiği görülen Maria Sharapova'nın, keyifli hali ve arkadaşlarıyla sohbet ederken zaman zaman kahkaha atması dikkat çekti. Çocukluğundan bu yana hayatını adadığı tenis sayesinde hem şöhret hem de servet kazanan Sharapova, birçok ünlü giyim ve mücevher firmasının tanıtım yüzü oldu, dergilere poz verdi, modellik yaptı. 30 yaşına gelmeden ticarete atıldı ve bir şekerleme firmasının da sahibi oldu.

Dünyanın en zengin kadın sporcularından biri olan Sharapova, tam 11 kez en çok kazanan kadın sporcu olarak Forbes dergisinin listesinde yer aldı. (Posta)