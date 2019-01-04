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Maria Sharapova çekildi, Aryna Sabalenka turladı!

Kadınlar tenisinin eski 1 numarası Maria Sharapova, Shenzhen Açık'a çeyrek finalde veda etti. Rus raket, Aryna Sabalenka ile oynadığı maçı sakatlığı nedeniyle yarım bıraktı.

04 Ocak 2019, Cuma 13:37 Son Güncelleme:
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Maria Sharapova çekildi, Aryna Sabalenka turladı!

Kadınlar tenisinin eski 1 numarası Maria Sharapova, bu sezon katıldığı ilk turnuva olan Shezhen Açık'a çeyrek finalde havlu attı.

Rus tenisçi, çeyrek finalde karşılaştığı Aryna Sabalenka ile oynadığı maçı sakatlığı nedeniyle tamamlayamadı.

Sharapova, rakibi karşısında 6-1, 4-2 gerideyken sol kalçasındaki problem nedeniyle mücadeleden çekilmek zorunda kaldı. Öte yandan Rus raketin sağ omzundaki sargı da gözlerden kaçmadı.

Bu sonuçla adını yarı finale yazdıran Belaruslu Sabalenka ise finale çıkabilmek için Monica Niculescu-Yafan Wang eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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