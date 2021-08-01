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Margvelashvili ve Shavdatuashvili'nin şehir turu pahalıya patladı!

2020 Tokyo Olimpiyatları’nda gümüş madalya kazanan Gürcistan’dan Vazha Margvelashvili ile Lasha Shavdatuashvili, yasak olmasına rağmen şehir turu yaptıkları için ülkelerine gönderildiler.

01 Ağustos 2021, Pazar 18:15 Son Güncelleme:
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Margvelashvili ve Shavdatuashvili'nin şehir turu pahalıya patladı!

Tokyo Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamaya göre, judoda gümüş madalya kazanan Gürcü sporcular, karşılaşmalar bittikten sonra şehir merkezine gitti.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında şehre çıkması yasak olan sporcular kuralları çiğnedikleri için ülkelerine geri gönderildi. Gürcistan Büyükelçiliği de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sporcuların davranışından dolayı özür diledi.

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