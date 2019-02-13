Serie A devi Napoli'nin yıldız orta saha oyuncusu Marek Hamsik, uzun bir süredir Çin Süper Ligi ekiplerinden Dalian Yifang'ın transfer gündemindeydi.

Ne var ki Çin kulübünün yaptığı son teklifin Napoli'yi tatmin etmemesi üzerine Slovak futbolcunun transferinin suya düştüğü konuşuluyordu.

Konuyla ilgili olarak Napoli kulübünün avukatı Mattia Grassani ise iddialara son noktayı koydu. Radio Kiss Kiss'e konuşan Grassani, transferin bugün resmen açıklanabileceğini söylerken şu ifadeleri kullandı:

"Artık yasal ya da finansal bir engel kalmadı. Şu an top, başkanların arasında. Gün batımında transfer netlik kazanabilir. Bu konuda gayet iyimseriz."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler