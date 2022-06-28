135 maçla Slovakya Milli Takımı'nda en çok forma giyen isim olarak tarihe geçen Marek Hamsik, ülke basınına konuştu. Geçtiğimiz ay Milli Takımı bıraktığını açıklayan yıldız orta saha oyuncusu, bu kararının sebebini açıkladı. Hamsik, "Tüm kalbimle devam etmeyi isterdim. Ama artık 35 yaşındayım. Geçtiğimiz sezon bir çok kez sakatlık problemi yaşadım. Dolayısıyla böyle bir karar almak zorundayım. Özellikle sonbaharda Trabzonspor ile zorlu bir meydan okuma yaşayacağız. Türkiye Ligi ve Avrupa Kupası maçları bizi bekliyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi için sabırsızlanıyorum. Bir sürü maç oynayacağız ve artık 35 yaşına geldim. Frene basmam gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

Robert Mak'ı önerdi

"Trabzonspor'a hangi Slovak futbolcuyu önerirsin?" sorusuna da yanıt veren Hamsik "Robert Mak'ı söyleyebilirdim. Macaristan'da kontratı bitti. Uzun yıllar birlikte Milli Takım 'daydık. Kısa bir Türkiye serüveni de olmuştu. Yeni bir takıma gitmesinin ardından Slovakya formasını tekrar giyeceğine inanıyorum" karşılığını verdi. Kanatlarda görev yapan Robert Mak, 2 yıl önce Konyaspor 'da oynamıştı.