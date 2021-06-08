Yeni sezon öncesinde tecrübeli ve Avrupa futbolunda önemli yerleri olan futbolcuları kadrosuna katarak şampiyonluk kadrosu kurma hedefindeki Trabzonspor Slovak yıldız Marek Hamsik'i kadrosuna kattı. Napoli'de 12 yıl geçiren ve İtalyan ekibindeki performansıyla adını dünyaya duyuran Hamsik, 2018-19 sezonunun devre arasında Çin'in DL Yifang takımına 20 milyon Euro bonservisle transfer olmuştu. Son olarak Göteborg'da görev alan yıldız oyuncunun transferi Trabzonspor camiasında büyük bir heyecana sebep oldu. Marek Hamsik kimdir, kaç yaşında? Marek Hamsik hangi takımlarda oynadı, nereli? sorularının yanıtlarını derledik.

Marek Hamsik kimdir, kaç yaşında? Marek Hamsik hangi takımlarda oynadı, nereli?

Marek Hamsik, 27 Temmuz 1987'de Slovakya'nın Banska Bystrica şehrinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinde başlayan ve Slovan Bratislava ile yeşil sahalara adım atan Hamsik, 2003 yılında A takıma yükseldi.

Geçirdiği 1 yılın ardından 2004'te İtalyan ekibi Brescia'a 500 bin Euro bedelle transfer olan Slovak orta saha, burada çıktığı 74 maçta 12 gol kaydetti ve 2007'de ülkenin köklü ekiplerinden Napoli'ye imza attı.

Temmuz 2007'de 5.5 milyon Euro bonservisle Napoli'ye imza atan Hamsik, Mavi Beyazlı ekibin tarihine geçen bir isim oldu. Napoli tarihinin en iyi yabancı oyuncuları arasında yer alan Hamsik, İtalya kulübüyle çıktığı 520 karşılaşmada 121 gol ve 111 asistlik performans sergiledi.

Temmuz 2007'de 5.5 milyon Euro bonservisle Napoli'ye imza atan Hamsik, Mavi Beyazlı ekibin tarihine geçen bir isim oldu.

Napoli tarihinin en iyi yabancı oyuncuları arasında yer alan Hamsik, İtalya kulübüyle çıktığı 520 karşılaşmada 121 gol ve 111 asistlik performans sergiledi. Napoli'de geçirdiği 12 senenin ardından kariyerin en pahalı transfer ücretiyle, 20 milyon Euro'luk bir bonservis ile 2018-19 sezonunun devre arasında Çin'in DL Yifang kulübüne gitti.

Dalian Yifang'da teknik direktör Rafael Benitez ile çalışan Hamsik, İspanyol hocanın ayrılmasının ardından Çin'e veda etti. Napoli forması altında Avrupa futbolunun en önemli orta saha oyuncularından biri haline gelen yıldız isim, Çin'de geçirdiği 2 sezonun ardından İsveç ekiplerinden Göteborg'a katıldı.

Dalian Yifang'da teknik direktör Rafael Benitez ile çalışan Hamsik, İspanyol hocanın ayrılmasının ardından Çin'e veda etti. Napoli forması altında Avrupa futbolunun en önemli orta saha oyuncularından biri haline gelen yıldız isim, Çin'de geçirdiği 2 sezonun ardından İsveç ekiplerinden Göteborg'a katıldı.

Yarım sezonluk Göteborg macerasında 6 maça çıkan ve 1 gol atan 33 yaşındaki orta saha, 2 yıl boyunca Trabzonspor'un başarısı için ter dökecek. Napoli ile 2 İtalya Kupası ve 1 İtalya Süper Kupası kazanan Slovak orta saha, 8 kez ülkesinde yılın futbolcusu seçildi.

Temmuz ayında 34 yaşına girecek olan Hamsik, Slovakya A Milli Takımı'nın kaptanı. 2007'den beri A Milli Takım 'da oynayan yıldız oyuncu, çıktığı 126 maçta 26 gol atma başarısı gösterdi.

Profesyonel kariyerinde 645 maça çıkan Hamsik, 139 gol, 104 asistle skora katkı sağladı.

Kariyerinin ilk döneminde Brescia takımında 14 numaralı formayı bir sezon giyen Hamsik kariyerinde sadece 17 numaralı formayı giydi. Trabzonspor'da da aynı numarayı tercih edecek olan Hamsik formasına taraftarlında yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.