Marek Hamsik: Her saniye şampiyonluğa daha çok yaklaşıyoruz

Süper Lig 'in 32. haftasında Gaziantep deplasmanından 1 puanla ayrılan Trabzonspor 'da yıldız futbolcu Marek Hamsik, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Maça ilk 11'de başladığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Slovak futbolcu, her saniye şampiyonluğa daha çok yaklaştılarını belirtti.

Marek Hamsik'in açıklamaları şu şekilde:

"Bugün 11'de başlamak benim için çok mutluluk vericiydi. Kazanamadık ama her an, her saniye şampiyonluğa daha çok yaklaşıyoruz."