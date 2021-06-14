Marek Hamsik Euro 2020 Polonya maçında ne yaptı?

Trabzonspor 'un yeni transferi Marek Hamsik, Euro 2020 E Grubu ilk maçında Slovakya'nın Polonya'yı 2-1 yendiği maçta 90 dakika sahada kaldı. Galibiyet golünde Skriniar'a ortayı yapan Marek Hamsik, kaptan olarak mücadele etti. 33 yaşındaki Marek Hamsik böylece 127. kez Slovakya A Milli Takım formasını giymiş oldu. Hamsik bu alanda ilk sırada yer alıyor

Marek Hamsik / Polonya maçı performansı

Topla Buluşma: 56

Pas İsabet oranı: %85,4

İkili mücadele başarısı: 2/5

Asist:1

Şut:1

İsabetli Orta:1



