Marek Hamsik Euro 2020 Polonya maçında ne yaptı?
Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik, Euro 2020 E Grubu ilk maçında Slovakya'nın Polonya'yı 2-1 yendiği maçta 90 dakika sahada kaldı. Kaptan olarak mücadele eden Marek Hamsik, galibiyet golünde Skriniar'a ortayı yapan isim oldu
Trabzonspor 'un yeni transferi Marek Hamsik, Euro 2020 E Grubu ilk maçında Slovakya'nın Polonya'yı 2-1 yendiği maçta 90 dakika sahada kaldı. Galibiyet golünde Skriniar'a ortayı yapan Marek Hamsik, kaptan olarak mücadele etti. 33 yaşındaki Marek Hamsik böylece 127. kez Slovakya A Milli Takım formasını giymiş oldu. Hamsik bu alanda ilk sırada yer alıyor
Marek Hamsik / Polonya maçı performansı
Topla Buluşma: 56
Pas İsabet oranı: %85,4
İkili mücadele başarısı: 2/5
Asist:1
Şut:1
İsabetli Orta:1