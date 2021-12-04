Marek Hamsik: Bu galibiyet bizim için çok önemliydi

Süper Lig 'in 15. haftasında lider Trabzonspor sahasında Adana Demirspor'u ağırladı. Sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Bordo-Mavili ekipte Marek Hamsik maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Galibiyetin önemine vurgu yapan Marek Hamsik, Mario Balotelli ile arasında geçen konuşmaya da değindi.

Marek Hamsik'in açıklamaları şu şekilde:

"Ben kendimden bireysel bahsetmek yerine takımdan bahsetmek istiyorum. Bu galibiyet bizim için çok önemliydi. İlk yarı yeterince iyi değildik. İkinci yarı bizim için daha kolay oldu. Futbol bir takım oyunu."

"Balotelli ile dostça bir sohbet ettik. Çok önemli bir şey konuşmadık. Birçok defa karşılıklı oynama fırsatı bulduğum bir arkadaşım."







