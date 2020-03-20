NBA'de corona virüsü salgınının etkileri sürüyor. İlk olarak Rudy Gobert'de görülen virüs, sonrasında birçok oyuncuda da çıkmıştı.

Son olarak Boston Celtics'te Marcus Smart, corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Twitter üzerinden bir açıklamada bulunan Marcus Smart, "5 gün önce test yapıldı ve sonuçlar pozitif şeklinde bu gece çıktı. Test yapıldığı andan beri kendimi karantinaya almıştım. Covid-19 üst düzeyde ciddiye alınmalı. Bunun ulusumuzun sağlığı adına uzmanlarımızın bir numaralı önceliği olduğunu biliyorum ve mümkün olan en kısa sürede daha fazla test yaptırmalıyız" ifadelerini kullandı.

Daha önce 4 oyuncusunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklayan Brooklyn Nets ile Marcus Smart'ın takımı Boston Celtics, 4 Mart'ta karşı karşıya gelmişlerdi.