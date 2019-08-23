Marcos Rojo transferiyle ilgili flaş açıklama!

Zanka transferinin ardından stoper mevkiine bir takviye daha yapması beklenen Fenerbahçe'nin Manchester United'ın Arjantinli futbolcusu Marcos Rojo'yu kadrosuna katmak istediği öne sürülüyordu. The Times gazetesi de geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili olarak yayımladığı bir haberde 29 yaşındaki savunmacının Sarı Lacivertliler'e gelmek için kulübüne baskı yaptığını yazmıştı.

İsmi açıklanmayan bir Fenerbahçe yetkilisi ise Ada basınına verdiği demeçte söz konusu iddiaları yalanladı. Daily Star'a konuşan yetkili, "Marcos Rojo, şu an hedeflerimiz arasındaki bir oyuncu değil. Manchester United kulübüyle veya oyuncunun menajerleriyle herhangi bir transfer görüşmesi yapmadık." ifadelerini kullandı.

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Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler