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Marcos Llorente kendini sahillere attı!

EURO 2020 öncesi yapılan kontrollerde Kovid-19 testi pozitif çıkan ve kadro dışı bırakılan İspanyol yıldız Marcos Llorente sevgilisiyle tatilin keyfini çıkardı.

14 Haziran 2021, Pazartesi 11:45 Son Güncelleme:
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Marcos Llorente kendini sahillere attı!

EURO 2020 öncesi İspanya Milli Takımı'nda yapılan koronavirüs testinde Marcos Llorente'nin testi pozitif çıktı. Genç futbolcu kadro dışı bırakıldı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve İspanya Milli Takımı'nın EURO 2020 kadrosundan çıkarılan Marcos Llorente kendini sahillere attı.

Marcos Llorente sevgilisi Patricia Noarbe ile Mykanos'ta tatilin keyfini çıkardı. İkilinin keyifli anları dikkatlerden kaçmadı. Llorente'nin sosyal medya hesabında paylaşım yaptığı anda sevgilisinin magazin muhabirlerine yaptığı gülüşler dikkatlerden kaçmadı.

Marcos Llorente ve sevgilisi Patricia Noarbe'nin samimi görüntüleri dikkatlerden kaçmadı. (Milliyet)

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