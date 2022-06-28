Paris Saint-Germain yıldız futbolcusu Marco Verratti, tatil için bulunduğu Ibiza'da bir hırsızlık olayının kurbanı oldu. İtalyan futbolcunun değerli eşyaları kaldığı evden çalındı.

The Sun'da yer alan habere göre Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo Nazario'ya ait olduğu belirtilen eve, hırsızlar Pazar sabahı erken saatlerde girdiler. Bu sırada Marco Verratti ve ailesi evde bulunmuyordu.

2,5 milyon Sterlin

Haberin detaylarında hırsızların nakit paranın yanı sıra saat ve mücevher gibi değerli eşyalarla kayıplara karıştıkları ve çalınan malların toplam değerinin 2,5 milyon Sterlin'e ulaştığı belirtildi.

Soygunun Pazar günü polise bildirilmesinin ardından olay hakkında inceleme başlatıldı.

Eşi ile birlikte Ibiza'daki tatilinden sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapan Verratti, olay hakkında ise henüz herhangi bir açıklama yapmadı.



