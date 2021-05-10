Fransa'da PSG forması giyen Marco Verratti'nin, diz sakatlığı sebebiyle yaklaşık 3-4 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği öğrenildi. Veratti'nin sakatlığının kesin durumuyla ilgili incelemenin, bu hafta içinde yapılacağı belirtildi. Ancak tecrübeli oyuncunun ülkesi İtalya'daki gazeteler, Verratti'nin, EURO 2020'yi kaçırma ihtimalinin yüksek olduğunu yazdı.

Turnuvada İtalya, ilk maçını 11 Haziran'da Türkiye'ye karşı Roma'da oynayacak.