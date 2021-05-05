Deneyimli oyuncu Fransız basınına yaptığı açıklamada "Hakem bana 'F... you' dedi ve hem de iki kez söyledi. Belki onun için normal olabilir ama biz aynısını söylesek 10 maç ceza verirler" şeklinde konuştu.

Paris Saint-Germain deplasmanda Manchester City karşısında 2-0 kaybederken bir penaltı pozisyonu VAR incelemesi sonucu iptal olmuş ayrıca Di Maria kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Veratti'nin takım arkadaşı Ander Herrera da hakemin küfür ettiğini söyledi.