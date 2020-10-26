Hollanda futbolunun efsane isimlerinden Marco van Basten, sezon başında Hollanda ekibi Ajax'tan Manchester United'a transfer olan yıldız oyuncu Donny van de Beek'in yanlış bir karar verdiğini düşünüyor. Manchester United, Van de Beek ile anlaşma sağlayıp yıldız oyuncuyu 40 milyon Pound karşılığında kadrosuna katmıştı.

Manchester United, Van de Beek için yaptığı yüklü harcamaya rağmen sezonun ilk bölümünde oyuncuyu ilk 11'de kullanmayı seçmedi. Ziggo Sport'a konuşan Van Basten de duruma ilişkin, "Donny'nin United'a gitmemesi gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

İyi bir oyuncunun sürekli oynamak isteyeceğini belirten Van Basten, "İyi bir oyuncuysanız her hafta oynamak istersiniz. Donny gibi bir oyuncunun bu sezon 6-7 maçta oynaması gerçekten kötü bir durum. Bu, oyuncunun ritmi için berbat bir gelişme. Eskisinden çok daha fazla kazandığının farkındayım ama iyi bir oyuncu olarak eleştirel olmalı ve yeni bir kulübe imza atarken de oynama şansına bakmalısın. Donny, daha iyi fırsatları beklemeli ve başka bir kulübe imza atmalıydı" dedi.