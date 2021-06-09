Fenerbahçe ’de teknik direktör için sıcak gündem devam ediyor. Sarı Lacivertli ekibin gündemine gelen son ismi Marco Silva oldu. Son olarak Everton'ı çalıştıran Portekizli teknik adam, 5 Aralık 2019 tarihinden bu yana hiçbir takımda görev almadı. 43 yaşındaki hocanın yurt dışı tecrübesi yüksek. Silva, Everton öncesinde Yunanistan'da Olympiakos, İngiltere'de Hull City ve Watford takımlarında görev yaptı. Fenerbahçe taraftarı, Silva'nın kariyerini araştırıyor ve Marco Silva kimdir, nereli? Marco Silva kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

Marco Silva kimdir, nereli? Marco Silva kaç yaşında?

Tam adı Marco Alexandre Saraiva Silva olan teknik adam, 12 Temmuz 1977'de Portekiz'in Lizbon şehrinde doğdu. Futbol kariyeri boyunca ülkesinden çıkmayan Silva, sırasıyla Belenenses, Atletico, Trofense, Campomaiorense, Rio Ave, Braga, Salgueiros, Odivelas ve Estoril Praia'da forma giydi. 2005 yılında futbolu bırakan Silva, 2011 yılında antrenörlüğe başladı.

Marco Silva hangi takımları çalıştırdı?

Portekizli, 2011'de Portekiz ekibi Estoril Praia ile kulübeye indi. 116 maçta 1.66 puan ortalaması yakalayan Silva, ülkenin köklü ekiplerinden Sporting Lizbon'un başına geçti. 37 yaşında geldiği Lizbon'da başarılı olan Silva, Başkent ekibinde geçirdiği ilk sezonunda kupa zaferi yaşadı.

Lizbon macerasının ardından eski Fenerbahçeli Vitor Pereira'nın yerine Olympiakos'a imza atan genç teknik adam, Yunan ekibinde çıktığı 48 maçta 38 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı ve 2.44 puan ortalaması yakaladı. 39 yaşında Olympiakos ile şampiyonluk yaşıyan Silva, İngiltere'ye yelken açtı.

Premier Lig’in dikkatini çeken Marco Silva, 2016-2017'de Hull City'nin başına geçti. Hull'un son sırada devralan Silva, 22 maçta görev aldı. Ada'daki ilk sezonunda 8 galibiyet, 3 beraberlik, 11 mağlubiyet alan Silva'lı Hull'un çabası Premier Lig'de kalmaya yetmedi.

Mayıs 2017'de Watford ile anlaşan Portekizli, istenilen başarıyı yakalayamadı. Kötü gidişatın ardından 26 maç sonra görevine son verilen Silva, 2018'de Sam Allardyce ile yolları ayıran Merseyside ekibi Everton'ın başına geçti. Portekizli teknik adam, yaz transfer döneminde yapılan hamlelere karşın beklentilerin oldukça altına bir performans sergiledi.

Cenk Tosun da Marco Silva'nın sistemine uymadığı gerekçesiyle beklediği forma şansını da bulamıyordu. Silva, Goodison Park serüvenindeki 60 maçta 24 galibiyet alabildi. Silva, Aralık 2019'da Everton'dan ayrıldı ve daha sonra başka bir takım çalıştırmadı.