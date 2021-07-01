Marco Silva, Fulham ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Fenerbahçe 'nin teknik direktör adayları arasında yer alan Marco Silva, kariyerine İngiltere'de devam edecek. Geçtiğimiz sezonu 28 puanla 18. sırada tamamlayan ve Premier Lig'den düşen Fulham, Portekizli teknik adam ile anlaşmaya vardı.

Yeniden Premier Lig’e çıkmayı hedefleyen Siyah Beyazlı ekip, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile görüşmelerini durduran Silva'yı resmi olarak kısa süre içerisinde açıklayacak.

Bugün Londra'ya gidecek olan 43 yaşındaki teknik direktör, yeni takımı ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Çağrı Davran







