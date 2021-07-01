Marco Rossi: İngiltere - İtalya final oynar

EURO 2020'de EURO 2020 F Grubu'nda Almanya, Fransa ve Portekiz ile mücadele etmiş Macaristan'ın teknik direktörü Marco Rossi, devam eden turnuvaya ilişkin görüşlerini paylaştı. Final favorilerini açıklayan Rossi, "Fransa’nın elenmesi sonrası bu turnuvada her şeyin mümkün olabileceği bir gerçek. Kağıt üzerinde baktığımızda İspanya, İngiltere, İtalya ve Danimarka yarı finale çıkar. 11 Temmuz’da ise Wembley’deki finalde İtalya ile İngiltere kapışır" ifadelerini kullandı.

İşte Marco Rossi'nin çeyrek final maçları hakkındaki görüşleri de şu şekilde:

İsviçre - İspanya

"Çok enteresan bir turnuva izliyoruz. Muhtemelen bu tarz özel anları çeyrek finallerde de izleyeceğiz. Kağıt üzerinde İspanya, İsviçre karşısında elbette favori ama bu kupada her şey oluyor. İsviçre çok iyi organize olan bir takım. Yıldızlarına güvenerek oynayan Fransa'yı da bu sayede yendiler. İspanyolların birçok önemli yıldızı var ancak en önemlisi şu an Dani Olmo. İsviçre'de kaptan Xhaka cezalı ve Gavranovic ile Seferovic'in performansları bu maçta belirleyici olur"

Belçika - İtalya

"İtalya, bu turnuvanın en iyi takımlarından biri olduğunu zaten gösterdi. Belki Belçika’nın kadrosundaki gibi süperstarlara sahip değiller ama çok iyi oyuncuları var. Belçika’da Lukaku çok formda ve şu an takımının en iyisi. Sakatlıkları bulunan De Bruyne ve Eden Hazard’ın yokluğu, İtalya için büyük avantaj. İtalya, her zaman olduğu gibi baskılı başlayacaktır ve Lukaku üzerinden oynayan Belçika’nın kontrataklarına karşı dikkatli olmaları gerek. Favori ülkem İtalya"

Çekya - Danimarka

"İki takım da bu noktaya hak ederek geldiler ve çok iyi oynadılar. Danimarka’nın, Çekya’ya göre bir adım önde ve daha iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Soucek ve Patrick Schick’in performansları, Çekler için bu mücadelede de belirleyici olacaktır. Danimarka’da ise bir ya da birden fazla oyuncuyu söyleyemem çünkü takım olarak gerçekten çok iyiler. Hem Bundesliga hem de Premier Lig’den oyunculara sahipler; takım bütünlüğünü de sahaya başarıyla yansıtıyorlar"

Ukrayna - İngiltere

"Aslında bu karşılaşma için çok fazla yorum yapmaya gerek yok. İngiltere kesinlikle yüzde 100 favori olarak bu maça çıkacak. Futbolda her şey mümkün ama İngiltere’nin, Almanya karşısındaki futbolu, attığı harika iki gol ve oyunun her anında bir çözüm yolu bulmaları yarı finale zorlanmadan çıkacaklarını gösteriyor. Ukrayna’nın Yarmolenko ve Yaremchuk gibi yetenekleri var. Mutlaka fırsat bulacaklardır ama mucize için savunmada kusursuza yakın olmaları şart"

FANATİK ÖZEL | M. Çağrı Davran