Marco Rossi: Attila Szalai sonuna kadar hak ediyor!

EURO 2020'nin 'Ölüm Grubu' olarak adlandırılan F Grubu'nda 2 puanla son sırada yer almasına rağmen Fransa, Almanya ve Portekiz karşısında ortaya koyduğu futbolla büyük alkış toplayan Macaristan'ın Teknik Direktörü Marco Rossi, FANATİK'e konuştu. Rossi'ye hem genel anlamda turnuvayı hem de Fenerbahçe 'de oynayan stoperi Attila Szalai'yi sorduk. Şimdi söz İtalyan teknik adamda;

'Finale çıkmış gibi sevindiler'

Macaristan'ın, kupadaki performansı hakkında yorumunuz?

"Aslında kupaya çok iyi başladık. İlk maçta 3-0'lık Portekiz yenilgisi, bu mücadelenin hakkı değildi. Penaltı ve yediğimiz son goldeki ofsayt kararları tartışmalıydı. Fransa'ya karşı harikaydık ama kendi hatamızdan yediğimiz golle 1-1 berabere kaldık. Almanya maçında tam bir üst tura çıkıyoruz derken, rakibin büyük bir takım olma özelliğine karşı koyamadık ve 2-2 berabere kalarak elendik. Ancak Almanya'nın maç sonunda finale çıkmış gibi sevinmesi ve son anlarda vakit geçirmeleri, ne kadar iyi oynadığımızın göstergesiydi. Takımımla gurur duyuyorum."

'Teknik anlamda gelişmeliyiz'

Takımın geleceğini nasıl görüyorsunuz?

"Bu takımın geleceği var. Elbette bazı oyuncuları daha iyi hale getirmemiz gerek. Sol bölgede eksiğimiz var. Elimizde Adam Szalai gibi savaşçı ve kaptanımız olan bir forvete sahibiz. Ancak Adam 33 yaşında ve yeni oyunculara ihtiyaç söz konusu. Fiziksel, taktiksel ve motivasyon anlamında sorunumuz yok. Teknik anlamda ise gelişmemiz gerek. Örneğin bu turnuvada sakat olan Dominik Szoboszlai'nin eksikliğini çok hissettik. Yaratıcı oyuncuların sayısını artırmalıyız."

'Kilit oyuncularımız arasında'

Attila Szalai nasıl bir turnuva geçirdi?

"Attila'yı gerçekten çok seviyorum. Bunu sadece iyi bir futbolcu olduğu için değil, aynı zamanda iyi bir insan olduğu için söylüyorum. Çok mütevazı. 2 hazırlık ve 3 grup maçının hepsinde 90 dakika oynattım. Bizim takımımızın kilit oyuncuları arasında. Harika bir turnuva geçirdi. Fenerbahçe sonrası gelişim anlamında seviye atladı. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp ancak daha önemlisi, oradaki taraftar baskısının gelişim anlamında ona çok şey kattığını görüyorum. Komple bir defans oyuncusu ve gelişmeye çok açık."

'Henüz en üst seviyeye ulaşmadı'

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, "Szalai'nin değeri en az 20milyon Euro" dedi. Yorumunuz?

"Szalai henüz en üst seviyeye ulaşmadı ama böyle devam ederse, bundan eminim ki Avrupa'nın 5 büyük liginden birine rahatlıkla gidebilir. Ben hiçbir oyuncuyu, parasal bir değer üzerinden yorumlamam. Ancak Fenerbahçe'nin onun için koyduğu rakamın çok gerçekçi olduğunu düşünüyorum."

'Türkiye hiç savaşmadı'

Kupada Türkiye'yi nasıl buldunuz?

"Türkiye, herkes gibi beni de şaşırttı. Sahada bir planları ya da taktikleri yok gibiydi. Türkiye'deki futbolu takip ediyorum. Türkler, savaşçı ve inatçı bir oyun tarzına sahiptir. Bu tarz, bana da çok uyuyor. Ama turnuvada Türkiye'den bunu hiç göremedik. Evet, turnuvanın en genç takımına sahipsiniz ama tecrübesizlik kısmına katılmıyorum. Grupta 3 maç var ve her şeyini vermen gerekiyor. Benim için tecrübe, gruptan çıktıktan sonra devreye giriyor. Türkiye'nin, tecrübesizlik sebebiyle elendiğine katılmıyorum."

'En güçlü favori Fransa'

EURO 2020'dekifavoriniz hangi takım?

"Turnuvanın eşleşme formatı üzerinden bakarsak; ülkem İtalya'nın, yarı finalde Fransa ile karşılaşacağını düşünüyorum. Elbette Belçika ya da Almanya da kaliteleriyle son 4 arasına kalabilir. Ancak en güçlü favori, kesinlikle Fransa. İtalya çok motive ama Fransa'nın farkı, süper starlarının çok olması. Çünkü ne kadar iyi olursanız olun, eninde sonunda size maçı kaliteli oyuncular kazandırıyor."

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