Marco Rose: Heyecanlı bir maç olacak

Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak olan Borussia Dortmund'da Teknik Direktör Marco Rose açıklamalarda bulundu.

Marco Rose; 'Beşiktaş'ın stadyumu dünyanın en büyük stadyumlarından biri. Gürültülü, patırtılı olacak. Heyecanlı bir maç olacak. Favori olup olmamak bizi ilgilendirmiyor. Biz maçımıza bakacağız. Beşiktaş güçlü bir takım. Bazı açıklarımız var. Bunları kapatmamız gerektiğinin farkındayız. Ozan iyi bir defans oyuncusu. Biz kesinlikle onunla ilgilenmedik. Rakibimizi analiz ettik. Beşiktaş'ın saydıklarınızdan başka güçlü oyuncuları da var. Hepsine hazırlıklıyız. Haaland'ın kafa gollerini son maçta gördük ama hava toplarına çıkışta kendini biraz daha geliştirecek' şfadelerini kullandı. Edin Terzic'den tüyo aldınız mı sorusuna Marco Rose: "Hiçbir şey konuşmadık. Bu konuda bir talebim de olmadı. İstanbul'a iyi bir maç oynamaya geldik." yanıtını verdi.

REUS: UMRUMDA DEĞİL

"Sana bazı eleştiriler var. Bu konuda ne demek istersin" sorusuna Marco Reus: "Açıkcası umrumda değil, kaale aldığım eleştiriler değil bunlar."

"Grupta favori olup olmamak ya da CL genelinde favori gösterilip gösterilmemek çok umrumuzda değil. Biz işimize bakarız. Leverkusen maçında açıklarımızı gördük. Beşiktaş'a karşı bu açıkları vermeyeceğiz."