Marco Rose: Beşiktaş çok güçlü bir takım

Rose, maçın başlarında zorlandıklarını söylerken, "İlk 20 dakika Beşiktaş çok baskın oynadı. Bize ciddi zorluk yarattı. Golden sonra ilk yarı oyunu biz kontrol ettik. Daha sonra ikinci golü de bulduk. Beşiktaş çok güçlü bir takım. Güzel bir maçtı. Jude Bellingham'ın çok iyi bir takım oyuncusu. Çok değerli, azimli ve hırslı biri. İlk golü attı, ikinci golü attırdı. Süper bir oyuncu" dedi.

"KUNTZ KENDİSİNİ İSPAT ETMİŞ BİR HOCA"

Marco Rose, Stefan Kuntz için ise, "Kendisini ispat etmiş bir hoca. Birçok kez şampiyonluk elde etti. Genç oyuncularla iyi iletişim sağlıyor" diye konuştu.

DHA