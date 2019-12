Marco Rose: Başakşehir tabii ki Bayern Münih değil ama...

Başakşehir'in gruptan çıkmak için önemli bir maça çıkacağı Borussia Mönchengladbach takımının teknik direktörü Marco Rose, basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. UEFA Avrupa Ligi J Grubu 6. ve son haftasında yarın Medipol Başakşehir ile yapacakları maçı kazanarak gruptan çıkmak istediklerini belirten Alman ekibin teknik direktörü, savunma oyuncusu Nico Elvedi ile karşılaşmanın yapılacağı Borussia Park Stadı’nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Rose, gruptan çıkmak için beraberliğin kendilerine yetecek olmasının oyun anlayışlarını değiştirmeyeceğini belirterek, "Bu maç öncesinde gruptaki avantajımızın farkındayız ama bu bizi etkilemeyecek, en iyi oyunumuzu sergilemeye çalışacağız." dedi.

Kadrosunda eksik oyuncu bulunmadığını ve bundan dolayı mutlu olduğunu aktaran Rose, "Bu durumdan çok memnunum. Her oyuncuma güveniyorum ve maçta da tüm oyuncularıma şans verebilirim. Umarım son dönemdeki performansımızı sürdürürüz. Perşembeden pazara oynamak bazen zor oluyor, kadroyu sürekli yeniden kuruyorum. Bazı kararlar verilmesi gerekiyor, kadro tam, bu da benim için güzel bir olay. Güzel bir telaşımız olacak, kimin oynayacağını seçeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Yarın kazanarak gruptan çıkmak istiyoruz"

Alman teknik direktör, İstanbul’da Medipol Başakşehir ile son dakikada buldukları golle berabere kaldıklarının hatırlatılması üzerine ise "O gün iyi bir maç olmadığını söyleyebiliriz ama o maçtan sonra daha iyi bir duruma geldik. Yarın kazanarak gruptan çıkmak istiyoruz. Yarın hedef odaklı oynayacağız. İstanbul’da oyunumuz teknik açıdan iyi değildi. Daha sonra ise güzel sonuçlar elde ettik, bunun moraliyle sahada olacağız." yorumunu yaptı.

Rose, "Bayern Münih’i yendiniz, Medipol Başakşehir karşısında zorlanacağınızı düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Başakşehir tabii ki Bayern Münih değil, iyi oynarsak kazanırız. İki hafta önce de Union Berlin’e karşı kaybettik bunu da düşünmemiz gerek." şeklinde cevap verdi.

Alman ekibinin savunma oyuncularından Nico Elvedi de sahaya galibiyet için çıkacaklarını kaydederek, "Bir puan gruptan çıkmamızı garantiliyor ama bir puan şu an bizim için önemsiz, üç puanı almak, kazanmak istiyoruz. Çok iyi takımımız var, evdeki son maçları kazandık. Takımdaki her oyuncu, her maçı kazanmak istiyor. Takımda çok iyi bir atmosfer var." diye konuştu.

MONCHENGLADBACH (AA)