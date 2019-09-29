Marco Paixao suskunluğunu bozdu

TFF 1. Lig'de Adanaspor'la deplasmanda 3 kez yenik duruma düştüğü maçta 3-3 berabere kalan Altay, galibiyeti kaçırmanın üzüntüsünü yaşadı. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, rakiplerinin 3 defa kalelerine geldiğini 3'ünün de golle sonuçlandığını dile getirdi. Son zamanların en ilginç müsabakalarından birini oynadıklarını vurgulayan deneyimli teknik adam, "Oyunun baştan sona hakimiyeti bizdeydi. Rakip kalemize gelmeden 3 tane gol attı, diyebilirim. Adanaspor ceza sahasında çok fazla cömert olduk. Deplasmanda berabere kaldığımıza üzülüyorum" diye konuştu.

Bundan sonraki haftalarda tek gayelerinin kazanmak olacağını vurgulayan Sait Karafırtınalar, Adanaspor'un çok fazla vakit geçirdiğinden de yakındı. Özellikle Eze'nin defalarca sakatlanıp oyuna girdiğini ve maçın soğudunu belirten Karafırtınalar, "Vakit geçirsinler diye 5 kere aynı adamı sahaya soktular. Benim için çok üzücüydü. Beraberlikten daha çok, o üzdü beni. Bu spor oyunu, skor oyunu değil. Günümüzde maalesef böyle. Diyecek bir şey yok" yorumunu yaptı. 6 hafta sonunda 9 puan toplayan İzmir ekibi, Bursaspor'la evinde oynayacak.

KRAL NİHAYET SEVİNDİ

Altay'ın geçen sezon gol kralı olan Portekizli forveti Marco Paixao suskunluğunu Adanaspor deplasmanında bozdu. Siyah-beyazlılarda geçen yıl 33 maçta 29 kez fileleri sarsan 35 yaşındaki futbolcu, bu sezona istediği gibi başlayamadı. İlk 5 haftada gol atamayan Portekizli, 3-3 berabere biten Adanaspor karşılaşmasında 2 kez fileleri sarsarak siftah yaptı. Önce 17. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getiren Paixao, 90. dakikada penaltıyı gole çevirip tabelayı 3-3 yaptı.