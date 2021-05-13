Marco Paixao: Daha fazla isteyen taraf olacağız!

Altay’ın forveti Marco Paixao, ligde üst üste 3. kez gol kralı olduğu için mutlu olduğunu söyledi. Bunun bir futbolcunun psikolojik açıdan ne kadar güçlü olduğunu da gösterdiğini aktaran Marco Paixao, "3. kez gol kralı olmamın güzelliği haricinde, takımımızın Süper Lig’e yükselmesi beni ayrıca gururlandıracak ve mutlu edecek." ifadelerini kullandı.

Paixao, play-off maçlarına motive olduklarını belirterek, "Play-off’u bekliyoruz. Play-off’ta özellikle ilk 2 maçta o gün kim daha fazla isterse, daha fazla mücadele ederse kazanan taraf o olur. Biz de o gün bunları daha fazla isteyen taraf olacağız." diye konuştu

Play-off yarı finalindeki rakipleri İstanbulspor’un iyi bir takım olduğunu bildiren Paixao, şunları kaydetti:

"İstanbulspor, ne yaptığını bilen, uzun zamandır birlikte ve iyi oyun oynayan bir takım. Bizim de bireysel olarak güçlü silahlarımız var. O gün sahaya çıkacağız, daha iyi şekilde mücadele edip, daha iyi oynayıp, maçı kazanmaya çalışacağız." (AA)