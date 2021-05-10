Altay'ın Portekizli golcüsü Marco Paixao, 1'inci Lig'de üst üste 3'üncü kez gol kralı olarak tarihe geçti. Paixao, bu sezon da Play-Off maçları öncesi 22 golle zirvede tek kaldı. Süper Lig 'e çıkan Giresunspor'un forveti Balde sezonu 19 golle tamamladı. Play-Off öncesi 12'şer golü bulunan Altınordulu Enis Destan ve İstanbulsporlu Onur Ergün, Paixao'nun en yakın rakipleri olarak listede yer alıyor

Marco Paixao, 2018-19 sezonuyla birlikte 2019-20 ve 2020-21 sezonlarında gol kralı olurken ilk sezonunda 29 gol, geçen sezon ve bu sezon 22'şer gol attı.

2018-19 33 maç 29 gol

2019-20 33 maç 22 gol

2020-21 33 maç 22 gol*

Play-Off heyecanı

Altay ile Süper Lig'e çıkma yolunda Play-Off heyecanı yaşayacak Paixao, sadece 1.Lig'de 99 maça çıktı ve 73 gol attı. Paixao ilk sezonunda Play-Off'taki rakipleri İstanbulspor'a karşı hat-trick yapmıştı.



