Spor Toto Süper Lig 'de geride bıraktığımız sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe 'de ayrılık rüzgarları esiyor. Sarı-lacivertlilerde, Emre Belözoğlu ve kaleci antrenörü Michael Kraft’ın ardından Marco Knoop da Fenerbahçe'ye veda etti.









Marco Knoop, Fenerbahçe'ye veda etti

Marco Knoop kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Değerli Fenerbahçe ailesi, 4 Ocak 2020 tarihinden bu yana büyük bir keyif ve motivasyonla çalıştığım görevimden 2 Haziran 2021 tarihi itibariyla ayrıldığımı sizlerle paylaşmak isterim. Bu süreçte Fenerbahçe’nin hak ettiği başarılara ulaşması için tüm gayretimi gösterdim. Böyle büyük bir camianın bir parçası olmak büyük bir onur ve gururdu" dedi.

Knoop sözlerini, "Yeni sezonda Başkanımız Ali Koç ve yönetimine, tüm gönül verenlere başarılar dilerim. Fenerbahçe taraftarının sezon sonunda hak ettiği şampiyonluğu yaşanmasını yürekten temenni ediyorum. Bu camiadaki yaşadığım değerli günlerin her zaman kalbimde özel bir yeri olacak ve sizleri çok özleyeceğim. Sizlerle olmak, sizlerle Fenerbahçe için mücadele etmek çok güzeldi. Kendinize çok iyi bakın, sonsuz sevgi ve saygılarımla" diyerek tamamladı.

Ajansspor





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