Teknik direktör arayan Fenerbahçe'de Blanc, Di Francesco ve Wilmots'ın ardından adaylar arasına bir isim daha katıldı. Sarı-lacivertli yönetimin görüştüğü son hoca, Milan'daki kariyeri çok kısa süren Marco Giampaolo oldu. 52 yaşındaki Giampaolo'nun oyuncu yetiştirici özelliğinin olması Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ilgisini çekiyor. Bu sezon başında Sampdoria'dan Milan'a iddialı şekilde gelen İtalyan hoca 7 maçta sadece 3 galibiyet alınca gönderilmişti.

Bu haberlerin ortaya çıkmasının ardından Sarı Lacivertli taraftarlar Marco Giampaolo kimdir? Marco Giampaolo'nun kariyeri gibi soruları aratmaya başladı. Bu soruların yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.





Marco Giampaolo kimdir?

52 yaşındaki teknik adam 2 Ağustos 1967 yılında İsviçre'nin Bellinzona kendtinde dünyaya geldi. Ancak İtalyan uyruğu bulunuyor. Futbolculuk olarak başarılı bir geçmişe sahip olmayan Giampaolo, 1990 yılından 97'ye kadar İtalya'nın çeşitli alt liglerinde top oynadı. Aktif futbolculuk kariyerini 1997 sonunda bitiren Giampaolo, 2000 tarihinde Pescara'da Scout olarak göreve başladı. İtalyan kulübünde kendisini benimseten tecrübeli futbol adamı, burada bir sene sonra antrenörlüğe geçiş yaptı.

Sonrasında ise deneyim kazanmak için Giulianova ve Treviso'da görev aldı. İlk teknik adamlık deneyimini Ascoli'de 2004-2005 yılında tattı. İtalya'da sırası ile Cagliari, Siena, Catania, Cesena, Brescia, Cremonese, Empoli, Sampdoria ve Milan'ı çalıştırdı. Bu sezon başında Sampdoria'dan Milan'a iddialı şekilde gelen İtalyan hoca 7 maçta sadece 3 galibiyet alınca gönderilmişti.