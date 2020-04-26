Corona virüs salgınının futbolda yarattığı kriz, oyuncuların takım değiştirmesini zorlaştıracak hale getirebilir. Son olarak transfer piyasasında yaşanacak durgunluk nedeniyle İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'nın, Beşiktaş'ın eski oyuncusu Gary Medel'i bırakmaya niyeti olmadığı belirtiliyor.

32 yaşındaki Şilili oyuncu, ilerleyen süreçte ülkesine dönmek istediğini belirtmişti ki ismi de eski takımı Universidad Catolica ile anılıyordu. Bologna'da idari görev alan eski golcü Marco Di Vaio ise Medel'in takımın anahtar isimlerinden olduğunu ve ayrılmasının söz konusu olmadığını belirtti.

La Cuarta'ya konuşan Di Vaio, "Medel bize, Universidad Catolica'ya veya başka takıma gitmek istediğine yönelik bri şey söylemedi. İtalya'da futbol tamamen durmuş durumdayken transfer dönemine ilişkin spekülasyonlar yapmak çok doğru değil. Kendisinin bizimle 2022 yılına kadar bir sözleşmesi var. Planlarımız kapsamında önemli bir oyuncu olduğundan dolayı bu duruma saygı duyulmasınıı bekliyoruz" dedi.

Bologna'dan yaklaşık yılda 1.8 milyon dolar maaş alan Medel'in, 2022'de sözleşmesi sona erdikten sonra ülkesine dönebileceği belirtiliyor.