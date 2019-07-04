Marco Bode: 'Fenerbahçe, bana da transfer teklifinde bulundu!'

Fenerbahçe'nin Max Kruse'yi transfer etmesinin yankıları sürüyor. 31 yaşındaki golcü oyuncunun bir önceki kulübü olan Werder Bremen'in denetleme kurulu başkanı Marco Bode, Almanların en yüksek tirajlı gazetesi Bild'e verdiği röportajda söz konusu transfer hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Profesyonel futbolculuk kariyerinde yalnızca Bremen ekibinde top koşturan efsanevi isim, Sarı Lacivertliler'in geçmişte kendisine de transfer teklifinde bulunduğunu söylerken şunları kaydetti:

"Max ile çok iyi zaman geçirdik ve takımda kalmasını çok isterdik. Fenerbahçe'nin hayallerindeki takım olup olmadığını bilmiyorum ama bir karar vermek zorunda kaldı. Bu konuda bir şey söylemem doğru olmaz. 30 yıl önce ben de Fenerbahçe'den teklif almış ama reddetmiştim. O zamanlar Türk ligi benim için doğru bir tercih değildi. Ancak İstanbul elbette çok güzel bir şehir. Max, bir gün bize dönmek isterse ona kapılarımız sonuna kadar açıktır."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler