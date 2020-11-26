7DAYS EuroCup'ta mücadele eden İtalyan ekiplerinden Virtus Bologna, Milos Teodosic'in yanına Avrupa basketbolunun bir başka yıldızını daha ekledi. Virtus Bologna, 2002-03 sezonunda takımın formasını giyen Marco Bellinelli'yi yeniden kadrosuna kattığını açıkladı.

17 yıl sonra takıma dönen Marco Belinelli, 2007'de NBA'e gitmiş ve Golden State Warriors, Toronto Raptors, New Orleans Hornets, Chicago Bulls, San Antonio Spurs, Sacramento Kings, Charlotte Hornets, Atlanta Hawks ve Philadelphia 76ers formalarıyla mücadele etmiş 2014'te San Antonio Spurs ile NBA şampiyonluğuna ulaşırken aynı yıl NBA All-Star'da üçlük yarışmasının da kazananı olmuştu.