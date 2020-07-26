Beşiktaş'tan üç sene önce 7 milyon euroluk bonservis bedeliyle Olimpik Lyon'a transfer olan Marcelo Guedes'in son dönemlerde yeniden Siyah Beyazlılar'a döneceği konuşuluyordu. Brezilyalı stoper, Fransız basınına verdiği röportajda söz konusu iddiaları net bir dille yalanlayarak takımdan ayrılmayı düşünmediğini söyledi.

Le Progrès gazetesinin sorularını yanıtlayan 1.91 boyundaki savunmacı, "Ailem ve ben Lyon'da mutluyuz. Kendimi burada iyi hissediyorum. Hem fiziksel hem de zihinsel açıdan rahatım. Hayatta sürekli kendinizi geliştirmelisiniz. Zor durumlarla karşılaşırsam bunun üstesinden gelebileceğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

31 Temmuz'da Paris Saint Germain ile oynayacakları Lig Kupası finali hakkında da konuşan sambacı, "Bu büyük maça çok önem veriyorum. Lyon'da bir kupa kazanmayı çok istiyorum." dedi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler