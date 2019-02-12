Real Madrid ile kariyeri boyunca başarıdan başarıya koşan Marcelo, bu yaz takımdan ayrılabileceğini söyledi. Yıldız sol bek, Madrid ekibinin kendisiyle yolları ayırmayı istemesi ihtimaline, "Eğer satılacak oyuncular listesindeysem paramı ödedikleri sürece rahatlıkla gidebilirim. Kendime ve yaptığım işe güveniyorum ancak Real Madrid beni istemezse giderim. Tabii ki bu durum beni üzecektir ancak istenmediğim yerde kalmam" yorumunu yaptı.

Marcelo'nun Juventus'a gideceği iddiaları da gün geçtikçe güçleniyor. Eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun da Marcelo'yu Juventus'a getirmek için çok uğraştığı söyleniyor.