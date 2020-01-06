Marcelo Saracchi'nin forma numarası belli oldu. Galatasaray'ın Leipzig'ten 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı 21 yaşındaki sol sek 36 numaralı formayı giyecek.

Uruguaylı futbolcu Bundesliga'da, Almanya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig formasıyla bu sezon 7 maçta forma giymiş ve 1 gollük katkı yapmıştı.

Galatasaray'da daha önce Onyekuru'nun ise 70 numaralı forma giyeceği duyurulmuştu.

Saracchi, Leipzig de ise 3 numaralı formayı giyiyordu.

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