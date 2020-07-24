Marcelo Saracchi: Pandemi bizi çok olumsuz etkiledi

Önümüzdeki sezon taraftarları mutlu etmek için ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Uruguaylı futbolcu, "Gol atmak tabii ki güzel bir şey ama burada önemli olan üç puan almaktı. Uzun zamandır üç puan alamıyoruz. Avrupa'ya gitme hedefimiz vardı. Bu hedefe ulaşmak için mutlaka üç puan almak istiyorduk. Taraftarlarımızı bir nebze de olsa bu maçla birlikte mutlu etmek istiyorduk. Bu sene çok üzdük onları. Başaramadık ne yazık ki, berabere kaldığımız bir maç oldu. Artık bu seneyi bırakıp, önümüzdeki seneye iyi bir şekilde hazırlanıp onları tekrar mutlu etmek istiyoruz." diye konuştu.

Pandemi sebebiyle verilen ara sonrası şanssızlıklar yaşadıklarını ekleyen Saracchi, "Pandemi bizi çok olumsuz etkiledi. Bence pandemi olmasaydı şampiyonluğun en büyük adayıydık. Şampiyonluk yolunda çok iyi gidiyorduk, emin adımlarla gidiyorduk. Pandemi sonrası bizde şanssız sakatlıklar başladı. Her hafta ya bir sakatlıktan ya da cezalardan ötürü bir oyuncumuzu kaybettik. Son 2 haftada belki kadromuzu biraz toparlayabildik. Pandemi öncesi ve sonrasında bambaşka şeyler oldu. Pandemi olmasaydı şampiyonluğun en büyük adayıydık." diyerek sözlerini noktaladı.







