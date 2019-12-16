Marcelo Saracchi kimdir, kaç yaşında, nereli?

Marcelo Saracchi Galatasaray'ın transfer gündemine giren isimlerden oldu. Yuto Nagatomo'nun beklenen seviyede performans gösterememesinin ardından Galatasaray, sol bek arayışlarını hızlandırdı. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ilk hedefini Leipzig forması giyen Marcelo Saracchi olarak belirledi. Yıldız adayını teknik ekibe öneren isim ise Fernando Muslera oldu. Uruguaylı file bekçisi, milli takımdan da arkadaşı olan Saracchi’nin Galatasaray’a önemli katkı sağlayabileceği yönünde görüş bildirdi.

Alman Milli Takımı’nda da görev yapan Halstenberg’den formayı kapamayan Saracchi'nin Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Marcelo Saracchi kimdir?

Tam adı Marcelo Josemir Saracchi Pintos olan Uruguay'lı oyuncu, 23 Nisan 1998 tarihinde dünyaya geldi. Futbola 2015 yılında ülkesinin ekiplerinden Danubio'da başlayan Saracchi, 2017 yılında 2 milyon euro karşılığında River Plate'e transfer oldu.

River Plate’teki müthiş performansı sonrası 2018 yazında 12 milyon Euro’ya Alman ekibine transfer olan 21 yaşındaki sol bek, 4 kez Uruguay A Milli Takım forması giydi.

1. 72 boyunda olan Saracchi, sol açıkta da forma giyebiliyor. Alman ekibinde Halstenberg’den formayı kapamayan genç yetenek, bu sezon 7 maçta forma giyerken 1 de gol kaydetti. Leipzig ile 2023 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Saracchi'nin piyasa değeri ise 10 milyon euro.