Marcelo Saracchi kimdir?

Aslan yeni sol bekine kavuşuyor... Yuto Nagatomo ile yollarını ayırıp bu bölgeye genç ve hızlı bir oyuncu takviyesi yapmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, bir süre önce Marcelo Saracchi ile anlaşmıştı. Kulübü Red Bull Leipzig’le genç oyuncunun 1.5 yıl kiralanması konusunda mutabakata varan Galatasaray Yönetimi, işi resmen bitirdi, KAP açıklamasını yaptı. 21 yaşındaki futbolcunun, 6 Ocak'ta İstanbul’a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi, ardından sözleşme imzalaması bekleniyor. İmzaların hemen ardından Saracchi takıma katılacak ve 10-11 Ocak tarihlerinde Altay ve Adana Demirspor’la oynanacak hazırlık maçlarında forma giyebilecek.

Galatasaray, Uruguaylı oyuncunun transferi için Leipzig kulübüne herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek. Böylece Finansal Fair Play’de eksiye düşmeden, önemli bir takviye gerçekleşmiş olacak.

Tam adı Marcelo Josemir Saracchi Pintos olan Uruguay'lı oyuncu, 23 Nisan 1998 tarihinde dünyaya geldi. Futbola 2015 yılında ülkesinin ekiplerinden Danubio'da başlayan Saracchi, 2017 yılında 2 milyon euro karşılığında River Plate'e transfer oldu.

River Plate’teki müthiş performansı sonrası 2018 yazında 12 milyon Euro’ya Alman ekibine transfer olan 21 yaşındaki sol bek, 4 kez Uruguay A Milli Takım forması giydi.

1. 72 boyunda olan Saracchi, sol açıkta da forma giyebiliyor. Alman ekibinde Halstenberg’den formayı kapamayan genç yetenek, bu sezon 7 maçta forma giyerken 1 de gol kaydetti. Leipzig ile 2023 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Saracchi'nin piyasa değeri ise 10 milyon euro.