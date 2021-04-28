Marcelo, sandık görevlisi olduğu için Chelsea maçında yok

Real Madrid, Chelsea ile oynayacağı rövanş maçına deneyimli sol bek'i Marcelo'dan yoksun çıkacak. Nedeni ise oldukça ilginç.

Eflatun beyazlılar, 5 Mayıs Çarşamba günü Chelsea karşısında final mücadelesi verecek. Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı öncesi Madrid'de Marcelo'nun takımdaki yerini alamayacağı duyuruldu. Nedeni ise sandık görevlisi olması. Brezilyalı futbolcu, Madrid'de yapılacak seçimlerde sandık görevlisi olduğu için Chelsea deplasmanına gidemeyecek.

İlk maçta kazanan çıkmadı

Chelsea ile Real Madrid'in karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi rövanş maçı Chelsea'nin evi Stamford Bridge'de oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak. İki takım arasında İspoanya'da oynanan ilk karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.







