Marcelo: 'Hayati bir galibiyet aldık'

Real Madrid'in Brezilyalı sol beki Marcelo, Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ı Türk Telekom Stadyumu'nda 1-0 mağlup ettikleri mücadeleyi İspanyol basınına değerlendirdi. Movistar Plus kanalına konuşan dünyaca ünlü futbolcu, aldıkları galibiyetin önemine vurgu yaparken şu sözleri kullandı:

"Kazanmak için her maçta elimizden gelen her şeyi vermek zorundayız. Galatasaray'ı ne olursa olsun yenmek zorundaydık. Maç da çok zorlu geçti. Zorlu bir atmosferde güçlü bir rakibe karşı oynadık. Ancak sonunda kazanmayı başardık ki hayati olan da buydu. Maç içinde pek çok şans yakaladık ancak yalnızca birini değerlendirebildik. Bu, üç puan için yeterliydi ama biraz daha şanslı olsak iki-üç gol atabilirdik.

Biz, takım olarak her zaman elimizden gelenin en iyisini veriyoruz. Real Madrid arması, her şeyden daha önemli. Dolayısıyla kendimizi her zaman bu kulübe adıyoruz. Bugün de sahada her şeyimizi verdik çünkü gerçekten zor bir maç oynadık. Performansımızı iki katına çıkarıp galibiyete uzandık. Hem kendi adımıza hem de taraftarlar ve kulüp adına aldığımız sonuçtan memnunuz. Daha iyi olmamız gerektiği bir gerçek. Zamanla bunu da başaracağımızı düşünüyorum. Bugünkü üç puan önemliydi. Yolumuza bu şekilde devam etmeliyiz."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler