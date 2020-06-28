Pandemi nedeniyle lige verilen ara döneminde transfer çalışmalarına start veren Trabzonspor, ilk olarak Balıkesirspor'un genç oyuncuları Anıl Başaran ve Aly Malle ile söz kesti. Devamında Altınordu'nun 19 yaşındaki kalecisi Taha Tepe için anlaşma sağlanırken, Avrupa'da da temaslar sürüyor. Oldukça geniş bir liste üzerinden yürüyen Bordo-Mavililer, radarındaki oyuncular için nabız yokluyor. Futbolcuların ekonomik beklentileri, sözleşme durumu gibi pek çok kriteri araştıran Trabzonspor, önemli isimleri en uygun şartlarda kadrosuna katmak amacında. Trabzonsporlu taraftarlar Marcelo Guedes kimdir? Marcelo'nun kariyeri nedir? sorularını aratmaya başladılar. Bu soruların yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

Marcelo Guedes kimdir?

20 Mayıs 1987 yılında Brezilya'nın Sao Vicente eyaletinde dünyaya gelen Marcelo, profesyonel futbol hayatına Santos FC'nin altyapısında başladı. Zamanla gösterdiği başarı ile basamakları tırmanan Brezilyalı futbolcu, 2008 yılında 2 milyon Euro karşılığında Wisla Krakow'un yolunu tutarak kısa zamanda Avrupa'ya açıldı. Marcelo sırası ile PSV, Hannover, Beşiktaş, Lyon takımlarında forma giydi. Ülkemizde Beşiktaş forması altında savunmanın bel kemiklerinden biri olan Marcelo'nun yeniden Türkiye'ye dönme ihtimali ne zamandır gündeme geliyordu. Pandemi nedeniyle tatil edilen Fransa Ligi'nde Marcelo bu sezon 17 maça çıktı. Diğer kulvarlarda ise 12 karşılaşmada görev yaptı. Tecrübeli savunmacının kulübü Lyon ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.







