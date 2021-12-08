Arjantin ekiplerinden River Plate'in teknik direktörü Marcelo Gallardo'nun takımdaki geleceği merak ediliyordu.

Bugün düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan 45 yaşındaki teknik adam, River Plate'deki görevine en az 1 yıl daha devam edeceğini duyurdu.

Gallardo açıklamalarında, "Durumu değerlendireceğimi, sözleşmemin sona ermek üzere olduğunu ve biraz düşünmem gerektiğini söylemiştim. Ne yapacağımı düşünmem ve karar vermem gerekiyordu. Devam etmeyi seçtim. Bu yaşadıklarımın ve hissettiklerimin ötesinde bir seçim, bence bir yıl daha devam etmeye değer." sözlerini sarf etti.

2014 yılından bu yana River Plate'in teknik direktörlük görevini yürüten Arjantinli teknik adam, bu süreçte takımın başında 357 maça çıktı ve 191 galibiyet, 91 beraberlik ve 75 mağlubiyet aldı.











